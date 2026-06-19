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Банк России отметил рост проинфляционных рисков из-за спада производства топлива

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, отмечает Банк России в заявлении по решению по ставке.

По его оценке, сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями и длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а риски, связанные с ухудшением перспектив глобальной экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности.

Выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива, отмечает регулятор.

Дезинфляционные риски ЦБ связывает с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Базовый сценарий ЦБ предполагал, что в среднесрочной перспективе бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции, но "сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии", предупредил Банк России.

Хроника 03 июня 2024 года – 19 июня 2026 года Бюджет РФ
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