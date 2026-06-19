Набиуллина пропустила ПМЭФ, так как простудилась и теряла голос

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, что пропустила ПМЭФ и конференцию НАУФОР, потому что была на больничном.

"Я только могу подтвердить, что у меня, действительно, была простуда и я на некоторое время потеряла голос. Единственное, что я могу сказать, - это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье", - сказала она на пресс-конференции, комментируя слухи о здоровье и возможных кадровых перестановках в ЦБ.