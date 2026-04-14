Два человека, предварительно, пострадали при пожаре на пороховом заводе в Казани

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате пожара на пороховом заводе в Казани госпитализированы в больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

"Предварительно, двое пострадавших, различной степени тяжести, госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу 7 Казани", - говорится в сообщении.

На месте работают две бригады скорой помощи и одна бригада медицины катастроф.

Ранее во вторник пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что на территории предприятия произошел пожар, повлекший за собой частичное обрушение конструкций. Причина происшествия носит техногенный характер.

"Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - подчеркивали в пресс-службе главы республики.

Казанский пороховой завод – старейший в России. Предприятие выпускает все марки пироксилиновых порохов и заряды практически ко всем видам вооружения, охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи и лакокрасочные материалы.