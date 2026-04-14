Два человека, предварительно, пострадали при пожаре на пороховом заводе в Казани

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате пожара на пороховом заводе в Казани госпитализированы в больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

"Предварительно, двое пострадавших, различной степени тяжести, госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу 7 Казани", - говорится в сообщении.

На месте работают две бригады скорой помощи и одна бригада медицины катастроф.

Ранее во вторник пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что на территории предприятия произошел пожар, повлекший за собой частичное обрушение конструкций. Причина происшествия носит техногенный характер.

"Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - подчеркивали в пресс-службе главы республики.

Казанский пороховой завод – старейший в России. Предприятие выпускает все марки пироксилиновых порохов и заряды практически ко всем видам вооружения, охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи и лакокрасочные материалы.

Татарстан Казань Казанский пороховой завод
Что произошло за день: вторник, 14 апреля

Пожар произошел на пороховом заводе в Казани

Главред телеграм-канала "Сапа" и полицейский задержаны по делу о взятке

Проект закона о покупке "красивых" автомобильных номеров возвращен на доработку

 Проект закона о покупке "красивых" автомобильных номеров возвращен на доработку

Программа поставок новых гражданских самолетов в РФ до 2035 г. требует более 3 трлн руб.

Около 6 тыс. иностранцев выдворят из РФ, еще 7,7 тыс. закрыт въезд после рейда в марте

 Около 6 тыс. иностранцев выдворят из РФ, еще 7,7 тыс. закрыт въезд после рейда в марте

Актер Артур Смольянинов заочно получил 8 лет колонии за фейки об армии

Минпросвещения поддерживает обязательные дежурства и уборку в школах

Суд признал банкротом российское юрлицо Microsoft

 Суд признал банкротом российское юрлицо Microsoft

Дело бывшего челябинского губернатора Юревича рассмотрит Тверской суд Москвы
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1652 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов