Тело мужчины извлекли из-под завалов на пороховом заводе в Казани

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате происшествия на пороховом заводе в Казани, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

"Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве Татарстана заявили, что двое пострадавших в результате инцидента на заводе и доставленных накануне в больницы Казани получили ожоги и травмы.

"Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу, стабильное состояние. Мужчина госпитализирован в Городскую клиническую больницу №7 им. М.Н. Садыкова г. Казани, состояние средней тяжести", - сказали в ведомстве.

Во вторник пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что на территории предприятия произошел пожар, повлекший за собой частичное обрушение конструкций. Отмечалось, что причина происшествия носит техногенный характер.

"Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - подчеркивали в пресс-службе главы республики.

В связи с инцидентом СКР возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Казанский пороховой завод - старейший в России. Предприятие выпускает все марки пироксилиновых порохов и заряды практически ко всем видам вооружения, охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи и лакокрасочные материалы.

Возбуждено уголовное дело из-за недополучения бюджетом РФ более 1 трлн руб. налогов

 Возбуждено уголовное дело из-за недополучения бюджетом РФ более 1 трлн руб. налогов

Энергодар обесточен в результате атаки ВСУ

Лавров заявил, что Россия заинтересована в инвестициях после урегулирования на Украине

Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

 Лавров назвал обогащение урана в мирных целях неотъемлемым правом Ирана

Лавров заявил, что РФ готова восполнить недостаток энергоресурсов странам-партнерам

 Лавров заявил, что РФ готова восполнить недостаток энергоресурсов странам-партнерам

Совбез РФ назвал острым и до конца не разрешенным вопрос по Ормузскому проливу

Что произошло за день: вторник, 14 апреля

Два человека, предварительно, пострадали при пожаре на пороховом заводе в Казани

Пожар произошел на пороховом заводе в Казани
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9004 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1668 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов