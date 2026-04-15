Тело мужчины извлекли из-под завалов на пороховом заводе в Казани

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате происшествия на пороховом заводе в Казани, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

"Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве Татарстана заявили, что двое пострадавших в результате инцидента на заводе и доставленных накануне в больницы Казани получили ожоги и травмы.

"Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу, стабильное состояние. Мужчина госпитализирован в Городскую клиническую больницу №7 им. М.Н. Садыкова г. Казани, состояние средней тяжести", - сказали в ведомстве.

Во вторник пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что на территории предприятия произошел пожар, повлекший за собой частичное обрушение конструкций. Отмечалось, что причина происшествия носит техногенный характер.

"Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - подчеркивали в пресс-службе главы республики.

В связи с инцидентом СКР возбудил уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Казанский пороховой завод - старейший в России. Предприятие выпускает все марки пироксилиновых порохов и заряды практически ко всем видам вооружения, охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи и лакокрасочные материалы.