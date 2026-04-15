Поиск

В Энергодаре для замены поврежденного энергооборудования нужно не меньше суток

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Энергооборудование в Энергодаре получило сложные повреждения после атак ВСУ, на его замену потребуется не менее суток, сообщил в мессенджере глава города Максим Пухов, ссылаясь на прогноз специалистов.

По его словам, в городе больница продолжает работу, школы и детские сады обеспечены электроэнергией за счет генераторов, водоснабжение осуществляется в полном объеме. Он обратился к предпринимателям с просьбой организовать для жителей точки зарядки мобильных устройств и, по возможности, доступ к интернету.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что удары ВСУ минувшей ночью по энергетической инфраструктуре привели к полному обесточиванию Запорожской области.

Энергодар Евгений Балицкий Запорожская область Максим Пухов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

