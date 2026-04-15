Апелляция поддержала ФАС в споре с НМТП о тарифах на перевалку черных металлов в порту Новороссийск

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в среду поддержал определение Арбитражного суда Москвы, который отклонил иск ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ о тарифах на перевалку черных металлов в порту Новороссийск.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Это повторное рассмотрение дела.

При первом рассмотрении Арбитражный суд Московского округа 23 сентября 2025 года удовлетворил жалобу ФАС РФ и полностью отменил решение судов нижестоящих инстанций, поддержавших НМТП. Кассационный суд тогда отправил дело на новое рассмотрение.

Служба не согласилась с решениями судов нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск НМТП о признании недействительным приказа ФАС о возбуждении дела из-за роста тарифов на перевалку чермета.

В начале заседания в декабре 2025 года суд первой инстанции отклонил ходатайства НМТП о проведении слушания в закрытом заседании в связи с наличием документов с грифом коммерческой тайны, а также о назначении судебно-экономической экспертизы. Представитель ФАС выступила тогда против удовлетворения обоих ходатайств.

Как сообщалось, весной 2024 года ФАС возбудила в отношении НМТП антимонопольное дело из-за роста тарифов на перевалку черных металлов в порту Новороссийск. В мае 2024 года НМТП подал иск, в котором просил суд признать незаконным приказ ФАС о возбуждении дела. В качестве третьего лица по делу привлечено ООО "Абинский электрометаллургический завод" (Краснодарский край, входит в состав холдинга "Новосталь-М" Ивана Демченко).

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.