На Кубани к началу лета внедрят системы накопления энергии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае к началу туристического сезона планируют внедрить системы накопления электроэнергии 250 МВт, сообщил через пресс-службу глава Минэнерго Сергей Цивилев после заседания правкомиссии по развитию туризма.

По его словам, в дальнейшем "их объем может быть увеличен, чтобы стабилизировать спрос на электрическую энергию". "Также принято решение о дополнительном строительстве в регионе теплоэлектростанции мощностью 470 МВт", - напомнил он.

В 2025 году замминистра энергетики Петр Конюшенко сообщал, что накопители электроэнергии должны быть размещены для закрытия дефицита на юге России до июля 2026 года. "Данную ситуацию по югу нам необходимо решить в течение года, это до первого июля 2026 года. Это уже реализация "под ключ", до 1 июля 2026 года система должна быть введена в эксплуатацию", - говорил он.

Речь идет об установке накопителей для покрытия пиковых нагрузок в регионе размере 100 МВт в энергосистеме Крыма и 250 МВт в энергосистеме Кубани. Решение предполагалось реализовать на базе "Россетей" в районе их подстанций.

Как сообщалось, энергосистеме Юга нужна генерация на 2,2 ГВт. Ранее было согласовано решение о вводе шести быстровозводимых ГТУ на 150 МВт на Таврической ТЭС уже в этом году, одного блока ПСУ на 150 МВт на Краснодарской ТЭЦ в 2028 году, еще одном ПГУ на 470 МВт в Динском районе Краснодарского края в 2029 году. В 2029 же году планируется построить ПГУ на 235 МВт на Таврической ТЭС. Еще два энергоблока по 160 МВт каждый введут в 2029 и 2030 годах на Ударной ТЭС, там же планируется и ввод блока на 235 МВт в 2030 г. Обсуждалось также, что на Сочинской ТЭС "Интер РАО" возведут блок на 480 МВт в 2030 году, а на Джубгинской ТЭС - ПГУ на 164 МВт в том же 2030 году. Кроме того, необходимо обеспечить продолжение эксплуатации уже существующего генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС установленной мощностью 161 МВт.