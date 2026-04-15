На Кубани к началу лета внедрят системы накопления энергии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае к началу туристического сезона планируют внедрить системы накопления электроэнергии 250 МВт, сообщил через пресс-службу глава Минэнерго Сергей Цивилев после заседания правкомиссии по развитию туризма.

По его словам, в дальнейшем "их объем может быть увеличен, чтобы стабилизировать спрос на электрическую энергию". "Также принято решение о дополнительном строительстве в регионе теплоэлектростанции мощностью 470 МВт", - напомнил он.

В 2025 году замминистра энергетики Петр Конюшенко сообщал, что накопители электроэнергии должны быть размещены для закрытия дефицита на юге России до июля 2026 года. "Данную ситуацию по югу нам необходимо решить в течение года, это до первого июля 2026 года. Это уже реализация "под ключ", до 1 июля 2026 года система должна быть введена в эксплуатацию", - говорил он.

Речь идет об установке накопителей для покрытия пиковых нагрузок в регионе размере 100 МВт в энергосистеме Крыма и 250 МВт в энергосистеме Кубани. Решение предполагалось реализовать на базе "Россетей" в районе их подстанций.

Как сообщалось, энергосистеме Юга нужна генерация на 2,2 ГВт. Ранее было согласовано решение о вводе шести быстровозводимых ГТУ на 150 МВт на Таврической ТЭС уже в этом году, одного блока ПСУ на 150 МВт на Краснодарской ТЭЦ в 2028 году, еще одном ПГУ на 470 МВт в Динском районе Краснодарского края в 2029 году. В 2029 же году планируется построить ПГУ на 235 МВт на Таврической ТЭС. Еще два энергоблока по 160 МВт каждый введут в 2029 и 2030 годах на Ударной ТЭС, там же планируется и ввод блока на 235 МВт в 2030 г. Обсуждалось также, что на Сочинской ТЭС "Интер РАО" возведут блок на 480 МВт в 2030 году, а на Джубгинской ТЭС - ПГУ на 164 МВт в том же 2030 году. Кроме того, необходимо обеспечить продолжение эксплуатации уже существующего генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС установленной мощностью 161 МВт.

Минэнерго Интер РАО Краснодарская ТЭЦ Кубань Краснодарский край Сергей Цивилев Петр Конюшенко
