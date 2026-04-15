В Москве не знают, пойдут ли новые власти Венгрии на диалог, но оценили бы такой шаг

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле пока не знают, пойдет ли лидер победившей на венгерских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр на диалог с Россией, как это делал премьер-министр Виктор Орбан, но в Москве оценили бы такой шаг, заявил India Today пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Орбан, в отличие от других лидеров ЕС, говорил с нами... Мы не знаем, будет ли его преемник делать то же самое. Если он будет делать то же самое, то мы это оценим, и это поможет нам решать проблемы и лучше реагировать на ключевые интересы народов Венгрии и России", - сказал он.

По его словам, в Москве пока не знают, является ли смена власти в Венгрии потерей для России.

Песков подчеркнул, что Орбан был "не союзником России в ЕС - он был союзником венгерского народа". Пресс-секретарь оценил его работу на благо Венгрии, но напомнил, что Венгрия при Орбане поддерживала санкции Евросоюза против России.