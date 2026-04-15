Власти Венгрии надеются на восстановление поставок по "Дружбе" к концу апреля

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что в Будапеште рассчитывают на возобновление работы поврежденного нефтепровода "Дружба" к концу апреля.

"С учетом ситуации со стратегическими нефтяными резервами нынешнее правительство имеет огромную ответственность в отношении всего, что произойдет в следующие 20-30 дней. Все надеются, что нефтепровод "Дружба" перезапустят к концу апреля, но даже тогда потребуется некоторое время на восполнение истраченных резервов", - приводят западные СМИ слова Мадьяра.

"Самое важное сейчас: обеспечить безопасные поставки в следующие несколько недель, как при уходящем правительстве, так и в первые дни правительства, сформированного "Тисой", - продолжил он.

Мадьяр добавил, что ему потребуется провести переговоры с руководством крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL.

СМИ напоминают, что в связи с кризисом на Ближнем Востоке премьер Венгрии Виктор Орбан в начале марта ввел лимит цен на топливо. Также правительство запретило экспорт нефти, дизеля и 95-го бензина. Кроме того, власти заявили, что начнут высвобождать часть резервов топлива.