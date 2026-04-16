В Дагестане из снежного заноса спасли табун

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В высокогорье Дагестана провели операцию по спасению лошадей в снежном заносе, сообщил Центр управления регионом Дагестана.

"Специалисты ЦУР Дагестана зафиксировали в соцсетях обращения о табуне лошадей, отрезанных снегом в высокогорье. В Чародинском районе организовали спасательную операцию. В горах за селом Мощоб глубина снега достигала полутора метров - животные не могли передвигаться и добывать корм. На помощь пришли волонтеры, местные жители и администрация. Несколько часов люди пробивали проходы и подкармливали обессилевших лошадей. В итоге удалось спасти 11 животных", - говорится в сообщении.

15 апреля снегопад накрыл метеостанцию "Сулак-Высокогорный", которая находится на высоте почти 2 927 метров над уровнем моря и считается одной из самых высокогорных и труднодоступных в Европе. Находившегося там сотрудника эвакуировали со второй попытки.