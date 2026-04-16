ФМБА завершит разработку персонализированных онковакцин для глиобластомы и меланомы в 2026 г.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентством (ФМБА) в текущем году завершит разработку персонализированных онковакцин для терапии глиобластомы и меланомы, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"В этом году завершается разработка персонализированных онковакцин для терапии глиобластомы, кожной и увеальной меланомы", - сказала Скворцова на коллегии ФМБА в четверг.

ФМБА 20 ноября прошлого года получило разрешение на клиническое применение препарата "Онкопепт" - персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины для лечения колоректального рака.

По словам Скворцовой, в настоящее время лечение вакциной "Онкопепт" получают два пациента.

13 апреля ФМБА получило разрешение на клиническое применение второй персонализированной онковакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака.