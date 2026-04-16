В Энергодаре начали поэтапно восстанавливать электроснабжение

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Электроснабжение в Энергодаре Запорожской области, нарушенное после ударов по энергетической инфраструктуре, начали поэтапно восстанавливать, сообщил глава города Максим Пухов в четверг.

"В 15:12 потребители 1,2 районов Энергодара запитаны, продолжают поэтапное подключение остальных районов города", - написал Пухов в своем канале на платформе Мах.

Ранее власти Запорожской области сообщали, что в результате ударов по объектам энергетики в ночь на 15 апреля регион оказался полностью обесточен.

Один полицейский погиб, еще трое ранены при задержании преступника в Оренбуржье

Мединский против внедрения в общественное сознание кенигсберских "флешбеков" в Калининграде

 Мединский против внедрения в общественное сознание кенигсберских "флешбеков" в Калининграде

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

 Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

 Экс-депутат Госдумы Гайсин приговорен к 14 годам колонии и штрафу в 2 млрд рублей

В доход РФ обратили 81 электроподстанцию, принадлежавшую экс-главе МРСК Северного Кавказа

В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

 В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

Потанин призвал разделить регулирование развития ИИ в частной сфере и для госзаказа

 Потанин призвал разделить регулирование развития ИИ в частной сфере и для госзаказа

Вылов лососей в РФ 2026 году может снизиться на треть

 Вылов лососей в РФ 2026 году может снизиться на треть

Суд решил направить в ОАЭ запрос о наличии там имущества блогера Блиновской

 Суд решил направить в ОАЭ запрос о наличии там имущества блогера Блиновской

Силуанов сказал, что снижать цену отсечения в бюджетном правиле в 2026 году не нужно
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1712 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 130 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9017 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов