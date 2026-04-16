В Энергодаре начали поэтапно восстанавливать электроснабжение

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Электроснабжение в Энергодаре Запорожской области, нарушенное после ударов по энергетической инфраструктуре, начали поэтапно восстанавливать, сообщил глава города Максим Пухов в четверг.

"В 15:12 потребители 1,2 районов Энергодара запитаны, продолжают поэтапное подключение остальных районов города", - написал Пухов в своем канале на платформе Мах.

Ранее власти Запорожской области сообщали, что в результате ударов по объектам энергетики в ночь на 15 апреля регион оказался полностью обесточен.