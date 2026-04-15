Критическая инфраструктура Запорожской области переведена на резервное питание

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Большая часть Запорожской области остается без электроснабжения, критическая инфраструктура работает за счёт резервных источников питания, сообщил в Max глава региона Евгений Балицкий.

"Ежедневно мониторим остатки топлива в регионе, на всех автозаправочных станциях топливо есть, его запас - до двух недель. Поставки идут по графику. Критическая инфраструктура Запорожской области на сегодняшний день в связи с ситуацией работает за счёт резервных источников питания", - написал он.

Утром он сообщил, что область осталась полностью без электричества из-за ударов по энергетической инфраструктуре.