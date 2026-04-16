Поиск

МИД РФ посчитал неэффективными идеи Франции о восстановлении судоходства в Ормузском проливе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Москве считают недееспособным предложение президента Франции Эммануэля Макрона по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Идей огромное количество. В реальности мы видим остающиеся вопросы. Создается впечатление, что в Париже, имитируя бурную дипломатическую деятельность, рассчитывают в первую очередь на создание видимости участия в международных процессах, придание стране особенного политического веса в глобальных делах, которые в последние годы Париж по сути растерял", - сказала она на брифинге, комментируя франко-британское предложение.

Захарова подчеркнула: "И теперь французы не пытаются согласовать свои идеи об учреждении миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив в первую очередь с противоборствующими сторонами, и главным образом, с Ираном. Очевидно, что в таком виде это недееспособные проекты".

МИД РФ Франция Эммануэль Макрон Ормузский пролив Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

