Поиск

От парижской конференции по Ормузскому проливу на Западе многого не ждут

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Организуемая Францией и Великобританией в пятницу международная видеоконференция по Ормузскому проливу вряд ли приведет к весомым результатам, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Европейский правительственный чиновник заявил, что ожидания от получения на конференции конкретных решений очень низки, несмотря на "очень французскую" попытку провести грандиозное событие. Источник описал его как "ответ на давление президента США Дональда Трампа", - информирует издание.

Ожидается, что после встречи данного формата "коалиции желающих" президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер проинформируют Трампа о выработанном плане. Никто из чиновников США в конференции участия принимать не будет.

Однако некоторые западные чиновники в частных беседах отмечают сложности с реализацией планов в отношении Ормузского пролива. "Суть состоит в том, чтобы притвориться: план есть, хотя его и нет", - сказал один из собеседников газеты.

Планировщики "коалиции желающих" выявили десятки проблем при эскортировании судов через пролив, отсутствие простых решений. При этом, как ожидается, США к сопровождению судов подключаться не будут.

По данным FT, европейские лидеры будут работать над трехэтапным планом. В начале стороны будут вести политическое и дипломатическое сотрудничество для выработки механизмов, которые позволят заниматься судоходством в Ормузском проливе. Затем будут дискуссии о поддержке судов, застрявших в регионе, включая помощь в навигации, страхование, отслеживание враждебной деятельности. Третьим этапом будут военные гарантии свободы навигации, включая развертывание ВМС.

Однако к третьему этапу могут приступить не ранее момента, когда в регионе установится прочный мир. Европейские лидеры, включая Макрона отмечали, что меры по обеспечению судоходства через Ормузский пролив нельзя предпринимать, пока США и Иран не исключат возможность боевых действий в регионе.

Ожидается, что в конференции примут участие 40 стран, к ней могут присоединиться члены НАТО, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал понять, что Берлин может участвовать в инициативе лишь при определенных условиях.

В канцелярии Макрона уточняли, что согласно позиции Парижа, в Ормузском проливе не должно быть мин, проходящие суда не должны платить пошлину Тегерану, навигация должна осуществляться как в период до конфликта.

По информации FT, Париж настроен настороженно в отношении США. "Нам нужна (...) уверенность с гарантиями Ирана, что он не будет наносить удары по проходящим судам; и обязательства США, что они не будут блокировать суда, заходящие в пролив или выходящие из него", - заявил неназванный французский чиновник.

Трамп ранее заявил, что НАТО не пришла на помощь Вашингтону в связи с кризисом вокруг Ирана, и критиковал страны Европы за их позицию в отношении данных событий.

Хроника 28 февраля – 17 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Франция Великобритания Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1721 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9025 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов