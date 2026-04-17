Состояние двух полицейских, пострадавших при нападении в Оренбуржье, улучшилось

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Состояние двух сотрудников полиции, которые получили ранения в результате нападения со стрельбой в Оренбургской области, улучшилось, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

"Состояние двух полицейских, пострадавших вчера в Аккермановке, улучшилось. Третьего пришлось перевезти в областной центр для оказания дополнительной помощи", - написал он в своем канале в Мах.

Глава региона сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

"Связались с семьёй погибшего. Старший лейтенант погиб в свой день рождения", - добавил Солнцев.

Как сообщалось, в четверг сотрудники отдела полиции №3 "Орское" выехали в поселок Аккермановка Оренбургской области для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, тот открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, трое получили ранения. Нападавший скрылся, ведется его розыск.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).