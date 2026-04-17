Более 14 тыс. человек привиты в Дагестане от гепатита А

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 14 тыс. человек привиты от гепатита А в Республике Дагестан, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В районах Республики Дагестан, пострадавших от паводка, продолжаются комплексные санитарно-противоэпидемические мероприятия. (...) Организована вакцинация населения от гепатита А - привито свыше 14 тыс. человек. Также продолжается иммунизация препаратами бактериофагов: фагировано более 4,5 тыс. человек", - сообщили журналистам в ведомстве.

Кроме того, специалисты контролируют дезинфекцию объектов и организуют иммунизацию населения в подтопленных зонах.

"По состоянию на сегодняшний день обработаны 569 жилых домов, 11 социальных объектов, два водозаборных сооружения. Работы продолжаются: расширяется охват территорий, проводится контроль качества обработок и при необходимости - повторная дезинфекция", - добавили в ведомстве.