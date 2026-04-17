В Дагестане транспортное сообщение остается недоступным для 15 населенных пунктов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане продолжают восстанавливать десятки участков дорог, разрушенных после наводнений и оползней, сообщает Дагестанавтодор.

"По состоянию на 10:00 по Москве закрыто 13 участков. Без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. По всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Еще 17 участков дорог закрыты с обеспечением объездов. Удалось восстановить движение автотранспорта на 105 участках. Больше всего населенных пунктов, оставшихся без транспортного сообщения, находятся в Дахадаевском и Тляратинском районах.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище было эвакуировано свыше 4 тысяч человек из четырех микрорайонов Дербентского района.

В последние дни в некоторых высокогорных районах республики выпало много снега, из-за чего пришлось закрыть дороги, являющиеся единственным путем сухопутного сообщения.