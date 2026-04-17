Суды в 34 регионах РФ признали геноцидом действия нацистов в годы ВОВ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Суды 34 регионов России подтвердили факт геноцида советского населения со стороны нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны (ВОВ); на специальном портале можно ознакомиться с этой информацией, сообщила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

"Сегодня судами регионов России вынесено 34 решения о признании факта геноцида со стороны нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан и военнопленных. Подтвержден факт совершения преступлений в отношении 8 млн 200 тыс. человек", - сказала Малышева в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

Историк убеждена, что "сохранить о них память можно только всем вместе".

"Нашим центром как национальным оператором создана уникальная информационная система - портал памяти "Геноцид советского народа", где можно дополнить данные о судьбах наших сограждан, местах памяти и захоронений погибших", - сообщила она.

По словам Малышевой, портал Национального центра исторической памяти - "это, по сути, экосистема исторической памяти, ядром которой сегодня является тема геноцида советского народа".

"Возникает вопрос: "А сколько человек погибло в нашем регионе?" Открывайте информационно-справочные материалы и найдете верифицированные исторические данные. Или, предположим, в ходе подготовки к уроку учитель хочет ознакомиться со всеми директивными документами нацистской Германии по плановой политике истребления населения СССР и колонизации территории. Все на портале - и что такое план "Ост", и что такое план "Бакке" ("Голод"), и что такое "Зеленая папка" Геринга", - уточнила историк, отвечая на вопрос, будет ли включена тема преступлений против человечности в пособия для учителей.

"Если вы хотите организовать в школе экспозицию, на сайте есть модуль выставочных проектов. Выставки смакетированы и полностью готовы для использования без каких-либо дополнительных согласований. А если заинтересовались экспедицией, вам в помощь раздел "Маршруты памяти и славы". Есть и медиаплатформа, где размещен доступный для использования видеоконтент", - добавила Малышева.

Она подчеркнула, что "помнить о жертвах нашего мирного населения от рук нацистов и их пособников нужно всегда".

"Эта тема актуальна во все времена, потому что она лежит в плоскости нашего миропонимания. Она позволяет ответить на сложные вопросы истории, причем достаточно просто. Например, о наших ценностях, о месте России в мире, о ее роли в мировом историческом процессе, в том числе в победе над нацизмом. Одновременно эта тема позволяет противостоять любым попыткам фальсифицировать историю, создавая прочный и, подчеркиваю, осознанный каркас убежденности в своей правоте", - резюмировала специалист в беседе с изданием.

Как сообщалось, в конце декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении памятной даты "19 апреля - День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Дата выбрана в связи с тем, что 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР №39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников".

В документе впервые были официально зафиксированы факты целенаправленной и масштабной политики нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях. В итоге указ №39 стал юридической базой для привлечения к ответственности нацистов и их пособников, заложил основы Нюрнбергского трибунала и последующих судебных процессов.

Введение памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории, указывается в сопроводительных документах к подписанному президентом РФ закону.