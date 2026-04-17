Жители Камчатки ощутили трехбалльное землетрясение

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1 на территории Усть-Камчатского округа, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Землетрясение произошло в пятницу утром. Его эпицентр находился в 17 км юго-восточнее села Крутоберегово. Очаг залегал на глубине 12 км.

"По инструментальным данным, в Крутоберегово и поселке Усть-Камчатск подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов", - говорится в сообщении.