Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Тонга в Тихом океане

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 676 км к северо-северо-востоку от столицы Королевства Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 20:35 мск в воскресенье (06:35 по местному времени в понедельник) землетрясения находился примерно в 373 км севернее острова Неиафу - второго по численности населения острова Королевства Тонга.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,1. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 36 км.

Тонга Тихий океан
