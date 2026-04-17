Поиск

Четыре человека получили травмы из-за разрушения перрона на станции во Владивостоке

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Перрон частично обвалился на железнодорожной станции во Владивостоке, несколько человек получили ушибы, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"В 08:24 по местному времени (01:24 по Москве - ИФ) на станции Луговая во Владивостоке произошло частичное разрушение конструкции пассажирской платформы во время посадки пассажиров в электропоезд № 6305 Мыс Чуркина - Раздольное. По предварительным данным, ушибы получили четыре человека, находившиеся на платформе", - говорится в сообщении.

Сотрудники поездной бригады предложили всем пассажирам помощь и собрали их контактные данные для оформления необходимых документов. Приняты меры для безопасной посадки и высадки пассажиров на остановке Луговая. Создана комиссия для выяснения причин случившегося, отметили в пресс-службе.

Там добавили, что начаты восстановительные работы, на движение поездов происшествие не повлияло.

Владивосток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

 Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

Более 14 тыс. человек привиты в Дагестане от гепатита А

Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

 Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

Израиль во время перемирия в Ливане оставляет за собой право отвечать на нападения

Трамп надеется на быстрое соглашение между Израилем и Ливаном

Думе предложили разрешить уничтожать БПЛА над нефтегазовыми платформами на Каспии

 Думе предложили разрешить уничтожать БПЛА над нефтегазовыми платформами на Каспии

Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

 Российские авиакомпании на фоне дефицита самолетов сокращают перевозки внутри РФ

Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ

 Шойгу сообщил о пролетах через Финляндию и страны Прибалтики украинских БПЛА для ударов по РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1718 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9021 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов