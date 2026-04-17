Четыре человека получили травмы из-за разрушения перрона на станции во Владивостоке

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Перрон частично обвалился на железнодорожной станции во Владивостоке, несколько человек получили ушибы, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"В 08:24 по местному времени (01:24 по Москве - ИФ) на станции Луговая во Владивостоке произошло частичное разрушение конструкции пассажирской платформы во время посадки пассажиров в электропоезд № 6305 Мыс Чуркина - Раздольное. По предварительным данным, ушибы получили четыре человека, находившиеся на платформе", - говорится в сообщении.

Сотрудники поездной бригады предложили всем пассажирам помощь и собрали их контактные данные для оформления необходимых документов. Приняты меры для безопасной посадки и высадки пассажиров на остановке Луговая. Создана комиссия для выяснения причин случившегося, отметили в пресс-службе.

Там добавили, что начаты восстановительные работы, на движение поездов происшествие не повлияло.