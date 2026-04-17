Прокуроры начали проверку по факту частичного обрушения перрона во Владивостоке

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства частичного обрушения пассажирской платформы на железнодорожной станции во Владивостоке, в результате чего пострадали четыре человека, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Будет дана оценка действиям работников пассажирского комплекса ОАО "РЖД" по надлежащему содержанию пассажирской платформы. Также прокуратура инициировала соответствующую проверку управлением Ространснадзора по ДФО", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу утром на остановке Луговая во время посадки пассажиров на пригородный пассажирский поезд Мыс Чуркин - Раздольное край платформы частично обрушился. Задержки поездов нет, железнодорожные пути не повреждены.

Ранее пресс-служба ДВЖД сообщила, что после случившегося приняты меры для безопасной посадки и высадки пассажиров на остановке Луговая.

Создана комиссия для выяснения причин обрушения.