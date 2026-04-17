Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 12, есть повреждения

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Транспортное средство и здание повреждены в результате падения обломков сбитых БПЛА, их количество увеличилось до 12 за ночь, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 12. В Ломоносовском районе в результате падения БПЛА сообщается о повреждении осколками одного транспортного средства и окон соседнего здания", - написал он в своем канале в Max утром в пятницу.

По его информации, обломки беспилотников упали также в Выборгском районе, без ущерба. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в ночь на пятницу Дрозденко сообщал о ликвидации четырех БПЛА над регионом.

В петербургском аэропорту Пулково действуют временные ограничения.