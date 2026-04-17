За ночь над регионами РФ нейтрализованы 62 украинских беспилотника

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу российские военные перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотника над регионами РФ, сообщило Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 16 апреля до 07:00 по Москве 17 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, БПЛА были нейтрализованы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областями, а также Крымом.

Утром в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 12 беспилотников над регионом, осколками были повреждены транспортное средство и здание. Аэропорт Санкт-Петербурга временно приостановил работу.

