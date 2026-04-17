Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует небольшой рост, отыгрывая сообщения о локальном перемирии на Ближнем Востоке и ожидания возможного достижения соглашения об урегулировании конфликта между США и Ираном.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2744,62 пункта (+0,13%). Цены большинства "голубых фишек" демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), а также обыкновенные акции "МТС" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), МКПАО "ВК" (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), МКПАО "Яндекс" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,3%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп ожидает скорого завершения конфликта в Иране. "Я скажу, что война в Иране идет гладко. Она должна закончиться довольно скоро", - заявил он во время выступления в Лас-Вегасе. Трамп призвал собравшихся следить за тем, что произойдет в ближайшую неделю. "Вы можете быть очень впечатлены", - отметил американский лидер. Он в очередной раз подчеркнул, что США были вынуждены нанести удары по Ирану. "В противном случае могли произойти плохие вещи", - добавил Трамп.

Президент США считает, что его страна очень близка к заключению соглашения по спорным вопросам с Ираном. "Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку", - сказал он журналистам в Вашингтоне в четверг. По словам Трампа, "у нас с ними много вопросов, по которым есть консенсус". В частности, по его словам, Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Также Трамп заверил, что иранская сторона согласна передать США запасы обогащенного урана. "Они согласились отдать нам ядерную пыль", - сказал американский президент. Ядерной пылью он нередко называет обогащенный в Иране уран.

Трамп также предположил, что следующий раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие выходные. "Вероятно, может быть, они пройдут на выходных", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Кроме того, Трамп заявил в четверг, что в течение ближайших недель ожидает достижения соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном. "Я думаю, мы достигнем соглашения. (...) Это произойдет в течение следующей недели или двух", - сказал Трамп журналистам у Белого дома. Упоминая о возможной встрече премьера Израиля и президента Ливана, Трамп сказал, что "они, возможно, приедут в Белый дом через четыре или пять дней".

Ситуация осложняется тем, что боевые действия против Израиля ведет не армия Ливана, а ливанское радикальное движение "Хезболла", напрямую не подчиняющееся Бейруту. Американский лидер отметил, что ливанское правительство будет урегулировать вопросы с "Хезболлой". "Я думаю, что мы достигнем соглашения с Ливаном, и они займутся "Хезболлой", - добавил глава Белого дома.

Президент США надеется на соблюдение "Хезболлой" вступившего в силу десятидневного режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. "Я надеюсь, "Хезболла" будет вести себя хорошо и добросовестно в этот важный период. Будет великолепно, если они так поступят. Хватит убийств. Наконец-то должен быть мир!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Прекращение огня вступило в силу в ночь на пятницу.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite вторую сессию подряд закрылись на исторических максимумах. Инвесторы оценивали статданные и отчеты эмитентов, продолжая наблюдать за обстановкой на Ближнем Востоке. Оптимизм участников рынков в отношении ближневосточного конфликта вырос после того, как Трамп заявил о достижении Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня на десять дней.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Тегеран обсуждают продление истекающего на следующей неделе перемирия для проведения нового раунда переговоров. Ливано-израильское соглашение видится ключом к возобновлению этого диалога, пишет Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 11 тыс., до 207 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 218 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал снижение числа заявок до 215 тыс. Объем промышленного производства в США в марте уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,1%.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (+0,05%), что говорит о вероятном снижении активности покупателей на фондовых биржах США 17 апреля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, материкового Китая, Южной Кореи, Японии и Гонконга опускаются на 0,2-1,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть 17 апреля утром умеренно снижаются после заметного роста накануне, который в среднем составил около 4%. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск уменьшилась на 1,25%, до $98,15 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,26%, до $93,5 за баррель.