Машина подозреваемого в стрельбе по полицейским найдена в Оренбуржье

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы после стрельбы в полицейских в поселке Аккермановка Оренбургской области обнаружили автомобиль находящегося в розыске мужчины, сообщается в канале администрации города Новотроицка в мессенджере Мах.

"Преступник, к глубокому сожалению, скрылся. Но поиски его продолжаются. Автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обнаружен в районе посёлка Белошапка (под Новотроицком - ИФ)", - говорится в сообщении.

Администрация города просит жителей ограничить посещение населенных пунктов Губерля, Белошапка, Хабарное и Старая Губерля и не предпринимать самостоятельных попыток задержания разыскиваемого, так как он может быть вооружен автоматическим оружием.

Накануне в поселке Аккермановка Оренбургской области при попытке задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске, произошла стрельба. Сотрудники отдела полиции прибыли в поселок, где преступник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.

В результате один полицейский погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).