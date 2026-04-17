Поиск

Ученые прогнозируют начало магнитных бурь на Земле в течение суток

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В пятницу до конца дня поток быстрого солнечного ветра, который формируется сейчас в крупной корональной дыре на Солнце, догонит Землю, запустив примерно 2-3-дневный период нестабильной геомагнитной обстановки, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Всего в потоке быстрого ветра Земля будет находиться около недели, но наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток - в субботу и воскресенье, когда планета будет приспосабливаться к новым внешним условиям, проходя через период наибольшей нестабильности", - говорится в сообщении.

Предварительно с понедельника магнитное поле придет в равновесие с внешней средой, и активная фаза геомагнитного шторма закончится, считают ученые.

По их данным, несмотря на очевидное падение вспышечной активности, текущий год остается довольно напряженным в геомагнитном плане.

"По данному показателю год пока находится на втором месте в текущем столетии, уступая только 2003 году, который на данный момент является рекордным как по мощности солнечных вспышек, так и по количеству магнитных бурь. Повышенная геомагнитная активность предположительно будет сохраняться как минимум до конца года, а вероятно, и в следующем году, после чего быстро покатится вниз на фоне наступающего солнечного минимума", - говорится в сообщении.

Земля РАН Солнце
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

