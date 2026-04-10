Поиск

Ученые прогнозируют трое суток магнитных бурь на Земле

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Магнитные бури ожидаются на Земле с пятницы по воскресенье из-за образования корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Модели показывают высокие (на уровне 90%) вероятности слабых магнитных бурь и возмущений на предстоящие трое суток, с пятницы по воскресенье. На Солнце наблюдается корональная дыра средних размеров", - сказано в сообщении лаборатории.

По данным учёных, наиболее вероятным уровнем бурь является G1-G2 (слабые и средние бури). Они также исключили вероятность сильных магнитных бурь.

Магнитные бури уровня G1 могут оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами, также во время воздействия слабых бурь могут быть видны полярные сияния на высоких широтах (до 60 градусов).

Земля РАН Солнце
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
