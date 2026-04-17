Песков заявил, что предложение РФ о вывозе обогащенного урана из Ирана сейчас не на столе переговоров

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Предложение России о вывозе обогащенного урана из Ирана сейчас не "на столе переговоров", но российская сторона к этому открыта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент на этой стадии это предложение сейчас не на столе переговоров, насколько мы понимаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли интерес к этому предложению со стороны Тегерана.

Он подчеркнул, что российская сторона к этому открыта. "Но сейчас это предложение не востребовано со стороны Соединенных Штатов", - отметил Песков.

Дмитрий Песков Иран США
