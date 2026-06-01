В Удмуртии к охране объектов приступила первая смена отряда БАРС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Удмуртии завершила обучение и приступила к охране объектов первая смена резервистов отряда БАРС, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Накануне первая смена завершила обучение, а сегодня 25 резервистов прибыли в военный комиссариат Удмуртской Республики в Ижевске, получили вооружение и были распределены на объекты", - говорится в сообщении.

Заместитель военного комиссара региона Александр Сапаров рассказал, что бойцы прошли двухнедельную подготовку в учебном центре Минобороны и готовы выполнять задачи по противодействию БПЛА на производственных объектах.

Командир мобильной огневой группы отряда БАРС с позывным "Доцент" через пресс-службу сообщил, что резервисты на полигоне проходили слаживание коллектива, стрельбы, тактическую подготовку в части медицины и связи.

"Сегодня мы заступаем под охрану объектов. Наши задачи: при сигнале "беспилотная опасность" выдвинуться в свои сектора, наблюдать за воздушным пространством и поражать БПЛА в своей зоне ответственности. Заступаем на два месяца, потом на наше место придет вторая смена", - отметил он.

В отряд продолжают набирать очередную смену.

Добровольческие подразделения БАРС создаются в Удмуртии по поручению главы республики Александра Бречалова для усиления системы защиты и противодействия беспилотным угрозам.

Ижевск Минобороны Удмуртия БАРС Александр Сапаров Александр Бречалов
