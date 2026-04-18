Поиск

В Оренбуржье задержан подозреваемый в стрельбе в полицейских

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбургской области задержан в районе села Белошапка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале в субботу.

"В Оренбургской области (...) задержали злоумышленника, который 16 апреля оказал вооруженное сопротивление полицейским и скрылся. Сегодня нарядом Госавтоинспекции злоумышленник был обнаружен и блокирован в районе села Белошапка", - говорится в сообщении.

Ранее его автомобиль был найден в районе поселка Белошапка.

16 апреля в поселке Аккермановка Оренбургской области при попытке задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске, произошла стрельба. Сотрудники отдела полиции прибыли в поселок, где преступник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).

МВД России Оренбург Ирина Волк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Сызрани

В Дагестане остаются подтопленными 117 домов

 В Дагестане остаются подтопленными 117 домов

В Оренбуржье задержан подозреваемый в стрельбе в полицейских

В Ленинградской области после атаки БПЛА произошло возгорание в районе порта Высоцк

До 27 увеличилось число сбитых над Ленобластью БПЛА

 До 27 увеличилось число сбитых над Ленобластью БПЛА

Число сбитых над Ленобластью беспилотников достигло 15

Над Ленинградской областью сбиты 11 БПЛА

Сбиты две цели над Ленинградской областью

На территории нефтебазы в Тихорецке произошло возгорание

Глава МИД РФ прибыл в Турцию, где примет участие в Анталийском дипломатическом форуме

 Глава МИД РФ прибыл в Турцию, где примет участие в Анталийском дипломатическом форуме
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1742 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9040 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов