В Оренбуржье задержан подозреваемый в стрельбе в полицейских

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбургской области задержан в районе села Белошапка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале в субботу.

"В Оренбургской области (...) задержали злоумышленника, который 16 апреля оказал вооруженное сопротивление полицейским и скрылся. Сегодня нарядом Госавтоинспекции злоумышленник был обнаружен и блокирован в районе села Белошапка", - говорится в сообщении.

Ранее его автомобиль был найден в районе поселка Белошапка.

16 апреля в поселке Аккермановка Оренбургской области при попытке задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске, произошла стрельба. Сотрудники отдела полиции прибыли в поселок, где преступник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).