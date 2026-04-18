СКР сообщил об аресте обвиняемого в стрельбе по полицейским в Оренбургской области

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, открывшему стрельбу по полицейским в Оренбуржье, сообщает пресс-служба Следственного комитета России в субботу.

"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении рядового Сергея Басалаева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 337, ст. 317, п. "б" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (самовольное оставление части в период мобилизации, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийство и покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

"По ходатайству военного следователя судом в отношении Басалаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 16 апреля в поселке Аккермановка Оренбургской области при попытке задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске, произошла стрельба. Сотрудники отдела полиции прибыли в поселок, где мужчина открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся.

18 апреля Басалаев был задержан в районе села Белошапка Оренбургской области.

Пресс-служба судов общей юрисдикции Оренбургской области сообщает, что накануне Оренбургский военный гарнизонный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Басалаеву на два месяца с момента задержания.