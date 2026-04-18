Поиск

В Дагестане окажут поддержку сельхозпроизводителям, пострадавшим от паводков

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Власти Дагестана окажут поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям, понесшим ущерб в результате паводков, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Сельхозтоваропроизводители тоже большие убытки понесли с учетом гибели поголовья скота или затопления сельскохозяйственных объектов. Я думаю, они в полном объеме могут рассчитывать на нашу поддержку", - сказал Меликов в эфире программы "Вести".

Как сообщалось, порядка 11,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий Дагестана пострадали от паводков. Кроме того, погибло 912 голов крупного рогатого скота (в том числе 574 коровы), 3,5 тыс. голов мелкого рогатого скота, 43 лошади, 64,4 тыс. голов птицы и 385 пчелосемей. Повреждено или частично разрушено 39 зданий, две насосные станции, пострадала одна артезианская скважина.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

