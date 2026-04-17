Поиск

МЧС усиливает группировку спасателей в пострадавших от паводков районах Дагестана и Чечни

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил о переброске дополнительной группировки спасателей из регионов в Дагестан и Чечню для помощи в ликвидации последствий паводков.

"В частности, усилена деятельность комиссий по оценке ущерба, а также увеличена сводная группировка сил и средств за счет переброски подразделений МЧС России из других регионов. Кроме того, МЧС России продолжает оказывать помощь региональным властям в организации скорейшего получения финансовых выплат. Жители пострадавших районов их уже получают", - сказал Куренков в пятницу на первом заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков в указанных регионах.

Его слова приводит пресс-служба правительства РФ.

В РоссииРежим ЧС регионального характера ввели еще в девяти районах ДагестанаЧитать подробнее

Как уточнили в пресс-службе, комплексный план дальнейших действий по восстановлению жизнедеятельности в пострадавших районах республик будет сформирован в ближайшее время. "Документ обсудят и утвердят на очередном заседании правкомиссии", - отметили в ведомстве.

Куренков, согласно сообщению, обозначил необходимость обратить "особое внимание на восстановление жилых домов, транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов и систем жилищно-коммунального хозяйства".

Также министр планирует серию рабочих поездок в пострадавшие районы, "чтобы еще раз на месте лично проконтролировать и скорректировать действия всех оперативных служб, а также оценить достаточность предпринимаемых мер для помощи населению".

"Буду посещать пострадавшие регионы с определенной периодичностью и проверять работу", - подчеркнул Куренков.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. По последним данным, жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

На территории Чечни из-за непогоды в конце марта оказались повреждены свыше 3 тыс. домов. Более 1,1 тыс. человек были эвакуированы из поселка Кундухово, города Гудермеса и села Брагуны.

Обстановка в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне отнесена к ЧС федерального характера.

Хроника 28 марта – 17 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Александр Куренков МЧС РФ Дагестан Чечня
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

 Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

Власти Ленинградской области заявили об усилении мер борьбы с дронами в регионе

"Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

 "Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

 Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

 Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

 Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

Ученые прогнозируют начало магнитных бурь на Земле в течение суток

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 12, есть повреждения

Четыре БПЛА ликвидированы над Ленинградской областью

Спасатели возобновили поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1725 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 132 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9030 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов