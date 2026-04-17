МЧС усиливает группировку спасателей в пострадавших от паводков районах Дагестана и Чечни

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил о переброске дополнительной группировки спасателей из регионов в Дагестан и Чечню для помощи в ликвидации последствий паводков.

"В частности, усилена деятельность комиссий по оценке ущерба, а также увеличена сводная группировка сил и средств за счет переброски подразделений МЧС России из других регионов. Кроме того, МЧС России продолжает оказывать помощь региональным властям в организации скорейшего получения финансовых выплат. Жители пострадавших районов их уже получают", - сказал Куренков в пятницу на первом заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков в указанных регионах.

Его слова приводит пресс-служба правительства РФ.

Как уточнили в пресс-службе, комплексный план дальнейших действий по восстановлению жизнедеятельности в пострадавших районах республик будет сформирован в ближайшее время. "Документ обсудят и утвердят на очередном заседании правкомиссии", - отметили в ведомстве.

Куренков, согласно сообщению, обозначил необходимость обратить "особое внимание на восстановление жилых домов, транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов и систем жилищно-коммунального хозяйства".

Также министр планирует серию рабочих поездок в пострадавшие районы, "чтобы еще раз на месте лично проконтролировать и скорректировать действия всех оперативных служб, а также оценить достаточность предпринимаемых мер для помощи населению".

"Буду посещать пострадавшие регионы с определенной периодичностью и проверять работу", - подчеркнул Куренков.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. По последним данным, жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.

На территории Чечни из-за непогоды в конце марта оказались повреждены свыше 3 тыс. домов. Более 1,1 тыс. человек были эвакуированы из поселка Кундухово, города Гудермеса и села Брагуны.

Обстановка в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне отнесена к ЧС федерального характера.