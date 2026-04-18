Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Персидском заливе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил на встрече с турецким коллегой Хаканом Фианом "на полях" Анатолийского дипломатического форума региональную и международную повестку дня, включая ситуацию в Персидском заливе, сообщает в субботу МИД РФ.

"В ходе состоявшейся "на полях" мероприятия двусторонней встречи с Х. Фиданом были подробно рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение в Персидском заливе и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

Отмечается, что стороны подтвердили "обоюдное стремление России и Турции к дальнейшему конструктивному взаимодействию в целях выработки эффективных решений для урегулирования кризисных ситуаций".

Согласно сообщению, состоялась "сверка часов" по актуальным политическим вопросам российско-турецкого диалога, обсуждены основные задачи торгово-экономического и энергетического сотрудничества.