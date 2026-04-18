Кировский аэропорт вновь обслуживает рейсы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В аэропорту Кирова сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации в субботу.

Как говорится в сообщении агентства, опубликованном в мессенджере Мах, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в субботу Росавиация сообщила, что сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Саратова, а также в аэропорту Нижнего Новгорода.

Кроме того, шесть аэропортов Поволжья возобновили обслуживание рейсов.


Киров Росавиация
