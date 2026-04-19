Водохранилище "Хала-Горк" в Дагестане обезопасили от прорыва плотины

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели предотвратили засор плотины в Карабудахкентском районе Дагестана, ликвидировав угрозу прорыва гидротехнического сооружения на водохранилище "Хала-Горк", сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

"Скопившийся мусор существенно снизил пропускную способность конструкции, из-за чего возник реальный риск переполнения чаши водохранилища и повреждения плотины (...) Специалисты МЧС оперативно произвели очистку сбросной трубы от инородных предметов и мусорных завалов", - говорится в сообщении.

В РоссииВ Дагестане остаются подтопленными 117 домовВ Дагестане остаются подтопленными 117 домовЧитать подробнее

В результате работы спасателей пропускная способность трубы была полностью восстановлена. Угроза переполнения водохранилища и разрушения плотины ликвидирована в полном объеме.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище было эвакуировано свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района.

Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Хроника 28 марта – 19 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
В Минпросвещения РФ посчитали нецелесообразным введение пятой четверти в учебном году

Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

Три человека пострадали после ракетного удара по Таганрогу

Число жертв ДТП с автобусом с иностранцами в Забайкалье увеличилось до 2 человек

В Дагестане окажут поддержку сельхозпроизводителям, пострадавшим от паводков

Что произошло за день: суббота, 18 апреля

Лавров обсудил с премьером Ливии ситуацию в республике и торговое сотрудничество

Лавров заявил о большом количестве разногласий с администрацией США

Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 135 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1761 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9046 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов