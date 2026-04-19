Водохранилище "Хала-Горк" в Дагестане обезопасили от прорыва плотины

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели предотвратили засор плотины в Карабудахкентском районе Дагестана, ликвидировав угрозу прорыва гидротехнического сооружения на водохранилище "Хала-Горк", сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

"Скопившийся мусор существенно снизил пропускную способность конструкции, из-за чего возник реальный риск переполнения чаши водохранилища и повреждения плотины (...) Специалисты МЧС оперативно произвели очистку сбросной трубы от инородных предметов и мусорных завалов", - говорится в сообщении.

В результате работы спасателей пропускная способность трубы была полностью восстановлена. Угроза переполнения водохранилища и разрушения плотины ликвидирована в полном объеме.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище было эвакуировано свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района.