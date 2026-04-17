Пострадавшим от наводнения аграриям Чечни и Дагестана рассчитают компенсации

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Федеральные Минфин и Минсельхоз разработают алгоритм возмещения ущерба пострадавшим от паводков сельхозпроизводителям и органам власти Дагестана и Чечни, сообщили в пресс-службе правительства России после первого заседания правкомиссии по ликвидации последствий паводков.

"В частности, Минсельхоз оценит масштаб ущерба, нанесенный сельхозпроизводителям, и представит предложения по компенсации понесенных затрат. Минфину предстоит разработать четкий алгоритм возмещения затрат исполнительным и федеральным органам исполнительной власти", - говорится в сообщении.

Глава МЧС Александр Куренков на заседании правкомиссии попросил Роспотребнадзор "взять на особый контроль санитарно-эпидемиологическую обстановку в пострадавших районах".

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Погибли шесть человек, пострадали более шести тысяч.

В Чечне из-за непогоды в конце марта повреждения получили больше 3 тысяч домов.

В обоих регионах введен режим ЧС федерального характера.