Иран готовит ответ на захват американскими военными судна под иранским флагом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Иранские военные выступили с предупреждением о готовящихся ответных действиях после того, как в воскресенье американские силы обстреляли и захватили в Оманском заливе контейнеровоз под иранским флагом, сообщило государственный телеканал IRIB.

"Соединенные Штаты, нарушив режим прекращения огня, (...) атаковали иранское торговое судно в водах Оманского моря", - говорится в сообщении иранских военных, опубликованном IRIB. Уточняется, что США уничтожили навигационное оборудование судна и разместили на палубе своих военных, "фактически совершив акт агрессии".

"Мы предупреждаем, что вооруженные силы Исламской Республики Иран вскоре ответят на это вооруженное пиратство США и нанесут ответный удар", - подчеркивается в сообщении.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

Со своей стороны, Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что "после того, как экипаж Touska не выполнил неоднократные указания остановиться, передававшиеся в течение шести часов, эсминец USS Spruance приказал судну эвакуировать машинное отделение, а затем выпустил по нему несколько снарядов из 5-дюймовой пушки MK 45, выведя из строя двигатель". В CENTCOM добавили, что "позже американские морские пехотинцы из 31-го экспедиционного батальона поднялись на борт судна, нарушившего условия блокады, которое сейчас находится под американским контролем".

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Оман США Дональд Трамп Иран
Иран готовит ответ на захват американскими военными судна под иранским флагом

