Ограничения в новосибирских селах с выявленным пастереллезом сохранятся до завершения карантина

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мероприятия по ликвидации очагов пастереллеза в Новосибирской области следует проводить максимально быстро, чтобы снять ограничения и избежать распространения болезни, заявил журналистам губернатор региона Андрей Травников в воскресенье.

"Для гарантированного нераспространения инфекции за пределы границ карантина необходимо выполнить ряд мероприятий. Во-первых, устранить источник инфекции, источником являются животные, корма, подстилка. Второе - выполнить дезинфекцию, зачистку территории. И третье - только после того, как на территории населенного пункта будет подтверждено, что отсутствуют следы инфекции, можно снять карантин", - сказал он.

Требования карантина, который устанавливается после завершения изъятия животных и дезинфекции, - это запрет въезда на территории населенных пунктов людей, не являющихся жителями, запрет вывоза и продукции за пределы этих населенных пунктов живого скота, мяса и молочных продуктов.

"Наша текущая задача завершить все строгие, иногда очень болезненные, но абсолютно необходимые мероприятия. (...) Желательно это сделать как можно быстрее, чтобы исключить распространение заболевания", - сказал Травников.

После установленного ветеринарными правилами срока, в течение которого не выявлено новых случаев заболевания, ограничения снимаются, люди могут заводить новых животных.

Травников добавил, что в воскресенье побывал в селе Козиха, в котором выявлено наибольшее число личных подсобных хозяйств среди населенных пунктов, где обнаружен пастереллез, обсудил с местными жителями меры, связанные с карантином, и меры соцподдержки.

"Могу подтвердить, что все эти выплаты, какими бы они ни были значительными, не влияют на получение других мер социальной поддержки", - отметил он, добавив, что средства жителям перечисляются практически день в день.

Травников уточнил, что если жители хотят заводить не коров, а других животных или птиц, им тоже может быть оказана поддержка. Новых очагов пастереллеза в регионе не выявлено в течение последних 17 дней, добавил он.

По данным на воскресенье, компенсационные и социальные выплаты получили 146 семей, всего выплачено 49 млн 184 тыс. 228 рублей. Заявленные меры поддержки на весь срок их действия полностью обеспечены бюджетными финансовыми средствами.

Всего, по данным облправительства, право на меры соцподдержки и компенсации имеют 189 семей, в личных подсобных хозяйствах которых изъяли животных.

Как сообщалось, изъятие скота в крупных хозяйствах уже завершено, в частности, в ООО "Учхоз Тулинское" (Верх-Тулинский сельсовет Новосибирской области, входит в агрохолдинг "МолСиб") изъяли все поголовье - 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота из-за пастереллеза.

В крупных хозяйствах после изъятия животных действует карантин, проводится дезинфекция. Также работы по дезинфекции проводятся в трех населенных пунктах Черепановского, Баганского и Купинского районов, где изъятие животных завершено в личных подсобных хозяйствах жителей.

По данным на воскресенье, изъятие животных продолжается только в двух селах Ордынского района - Новопичугово и Козиха - и практически завершено в селе Чернокурья Карасукского района.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 50 очагов бешенства.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей при сложившейся ситуации.

Сообщалось, что правительство Новосибирской области субсидирует до 50% на приобретение скота хозяйствам и сельхозорганизациям, приняты меры поддержки для личных подсобных хозяйств.