Пострадавшие от пастереллеза села в Новосибирской области получат допподдержку

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Селам в Новосибирской области, где были зафиксированы очаги пастереллеза, окажут дополнительную поддержку, заявил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник.

"Удалось ситуацию, как минимум, локализовать, за последние 18 суток новых мест заболевания животных не выявлено", - сказал Травников.

По его словам, на восстановление личного поголовья уйдет не менее полугода, поэтому пострадавшие села должны получить дополнительную поддержку.

"Даю дополнительные поручения - важно поддержать не только отдельные семьи, но и поддержать села, которые оказались в этой сложной ситуации. Поэтому все меры по укреплению материальной базы, социальным объектам, объектам благоустройства, по улично-дорожной сети в пострадавших селах нужно выполнить в назначенные сроки", - отметил губернатор.

Минсельхозу региона поручено разработать меры поддержки тем семьям, которые хотели бы перейти с разведения крупного рогатого скота на других сельхозживотных или птиц, министерству промышленности и торговли дано поручение проработать вопросы поставки мяса и молока в пострадавшие села.

Также на оперативном совещании отмечено, что компенсационные выплаты и выплаты соцподдержки уже получили 180 семей, общая сумма средств составила 57 млн рублей.

Как сообщалось, изъятие скота в крупных хозяйствах региона уже завершено, после изъятия животных там действует карантин, проводится дезинфекция. Также работы по дезинфекции проводятся в трех населенных пунктах Черепановского, Баганского и Купинского районов, где изъятие животных завершено в личных подсобных хозяйствах жителей.

Из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 50 очагов бешенства.

Сообщалось, что правительство Новосибирской области субсидирует до 50% на приобретение скота хозяйствам и сельхозорганизациям, приняты меры поддержки для личных подсобных хозяйств.