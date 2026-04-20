В России более 40% "звездных" отелей в реестре аттестованы по новым правилам

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В России "звезды" по новым правилам получили 3,5 тысячи отелей, это более 40% от всех объектов в реестре, прошедших "звездную" классификацию, сообщает Росаккредитация.

"Аккредитованные органы по классификации присвоили "звезды" по новым правилам 3,5 тысячам гостиниц, это более 40% от всех объектов со "звездами" в реестре Росаккредитации. Среди этих объектов больше всего трехзвездочных (почти 1,8 тысячи) и четырехзвездочных (811), 560 двухзвездочных и 130 гостиниц категории 1*. Категорию 5* получили более 170 объектов", - говорится в сообщении.

Всего в реестре Росаккредитации сейчас 29,2 тысячи средств размещения, почти 22,4 тысячи из них - это гостиницы. Ключевая задача ведомства в сфере туризма на текущий год - аттестовать до 1 сентября всех экспертов по классификации средств размещения, утвержден соответствующий график.

"На текущий момент аттестованы 66 из 375 экспертов, которые работают в 63 организациях, аккредитованных по новому законодательству, или около 20%. С мая 2026 года проведение аттестации запланировано в территориальных управлениях Росаккредитации. За счет такого расширения точек проведения аттестации мы сможем нарастить ее темпы", - сообщил руководитель агентства Дмитрий Вольвач на встрече с представителями организаций-классификаторов, где обсуждался ход аттестации экспертов по классификации и результаты деятельности аккредитованных лиц.