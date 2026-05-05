Поиск

Росаккредитация разыскивает нелегальные отели с помощью ИИ

Для этого анализируется реклама в интернете

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Росаккредитация использует искусственный интеллект для поиска средств размещения, которые принимают туристов, но не вошли в единый федеральный реестр по новым правилам, сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину глава ведомства Дмитрий Вольвач.

"Проект, который мы практически уже реализовали, это использование искусственного интеллекта для определения возможных средств размещения, которые не попали к нам в реестр. То есть, мы собираем информацию из интернета, из рекламы, с сайтов соответствующих агентств и агрегаторов и достаточно точно уже научились выявлять, что, скорее всего, по этому адресу осуществляется деятельность, похожая на оказание услуг размещения или гостиничных услуг", - сказал глава Росаккредитации.

После выявления таких объектов ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который "выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия" и подтверждает информацию о нелегально работающем средстве размещения.

Мишустин в ответ призвал шире использовать цифровые инструменты и развивать их функционал.

С 1 января 2025 года в России действует новая система обязательной классификации средств размещения. С 1 сентября все действующие объекты должны были обновить информацию о своей деятельности, подтвердить соответствие обязательным требованиям и войти в единый федеральный реестр, который ведет Росаккредитация. С 1 сентября объекты, не прошедшие эту процедуру, не отображаются в системах бронирования агрегаторов. Контрольные полномочия для оценки соблюдения новых требований переданы регионам.

По данным на 20 апреля, в реестре Росаккредитации сейчас 29,2 тысячи средств размещения, почти 22,4 тысячи из них - гостиницы. Параллельно идет эксперимент по легализации гостевых домов.

Дмитрий Вольвач Михаил Мишустин Росаккредитация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Группа "Русагро" сообщила о штатной работе после ареста пакета акций судом

Минобороны РФ заявило о групповом ударе по военным целям на Украине

Google оштрафована на 15,2 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

С сентября 2024 года РВП получили 3 тыс. иностранцев, разделяющих российские ценности

 С сентября 2024 года РВП получили 3 тыс. иностранцев, разделяющих российские ценности

В Чувашии могут ввести ЧС республиканского характера из-за БПЛА

В Чебоксарах остановили общественный транспорт

 В Чебоксарах остановили общественный транспорт

Володин анонсировал принятие нового пакета антифрод-мер в мае

 Володин анонсировал принятие нового пакета антифрод-мер в мае

В Новосибирске двух ученых осудили за госизмену

 В Новосибирске двух ученых осудили за госизмену

Пожар в промзоне в Киришах Ленобласти локализовали

Сбиты еще три БПЛА, летевших на Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2056 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9253 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов