Росаккредитация разыскивает нелегальные отели с помощью ИИ

Для этого анализируется реклама в интернете

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Росаккредитация использует искусственный интеллект для поиска средств размещения, которые принимают туристов, но не вошли в единый федеральный реестр по новым правилам, сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину глава ведомства Дмитрий Вольвач.

"Проект, который мы практически уже реализовали, это использование искусственного интеллекта для определения возможных средств размещения, которые не попали к нам в реестр. То есть, мы собираем информацию из интернета, из рекламы, с сайтов соответствующих агентств и агрегаторов и достаточно точно уже научились выявлять, что, скорее всего, по этому адресу осуществляется деятельность, похожая на оказание услуг размещения или гостиничных услуг", - сказал глава Росаккредитации.

После выявления таких объектов ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который "выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия" и подтверждает информацию о нелегально работающем средстве размещения.

Мишустин в ответ призвал шире использовать цифровые инструменты и развивать их функционал.

С 1 января 2025 года в России действует новая система обязательной классификации средств размещения. С 1 сентября все действующие объекты должны были обновить информацию о своей деятельности, подтвердить соответствие обязательным требованиям и войти в единый федеральный реестр, который ведет Росаккредитация. С 1 сентября объекты, не прошедшие эту процедуру, не отображаются в системах бронирования агрегаторов. Контрольные полномочия для оценки соблюдения новых требований переданы регионам.

По данным на 20 апреля, в реестре Росаккредитации сейчас 29,2 тысячи средств размещения, почти 22,4 тысячи из них - гостиницы. Параллельно идет эксперимент по легализации гостевых домов.