Минздрав заявил о росте заболеваемости ожирением в России за 5 лет на 52%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Общая заболеваемость населения России ожирением за пять лет увеличилась на 52%; у более чем 500 тысяч россиян ежегодно впервые диагностируется ожирение, сообщила на конгрессе "Национальное здравоохранение 2025" замминистра здравоохранения Евгения Котова.

"В нашей стране в 2024 году, по данным статистики, зарегистрировано более 3 млн человек с ожирением как с самостоятельным заболеванием. Это 2% населения нашей страны. Ежегодно у более чем 500 тысяч человек впервые диагностируется ожирение. В период наблюдения за пять лет общая заболеваемость населения ожирением увеличилась на 52%", - сказала она.

По ее словам, с 1990 года число случаев ожирения в мире среди взрослых увеличилась более чем вдвое. К 2030 году увеличение числа людей с ожирением прогнозируется до 1 млрд. При этом каждый второй взрослый человек в мире, если не будут предприняты меры, будет жить с избыточной массой тела.

Котова сообщила, что детское ожирение в мире затрагивает в настоящее время каждого десятого ребенка. Каждый пятый ребенок в мире имеет избыточный вес.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 40% населения в России имеет избыточный вес, это ведет к различным заболеваниям и дисгормональным нарушениям. Распространенность ожирения в стране среди взрослого населения, по его словам, составляет почти 25%.

