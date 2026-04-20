РФ в I квартале сохранила лидерство в поставках муки в КНР, увеличив их почти в 1,5 раза

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Выручка РФ от экспорта пшеничной и ржано-пшеничной муки в Китай в январе-марте 2026 года составила $7,4 млн, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года ($3,8 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, РФ сохранила лидерство среди экспортеров муки на китайский рынок, завоеванное по итогам января-февраля этого года. Прежний лидер - Япония осталась на втором месте с показателем в $6,4 млн.

Причем более половины квартальной экспортной выручки РФ - $3,8 млн - пришлась на март. Это в два раза больше, чем в марте 2025 года ($1,9 млн).

Третье место среди экспортеров муки в КНР сохранила Франция ($3,1 млн). Всего в январе-марте Китай импортировал муку из девяти стран. По итогам 2025 года их было 14.

В 2025 году РФ поставила в Китай муки на $20,3 млн против $29,9 млн в 2024 году.

РФ КНР
