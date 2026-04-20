Бывший совладелец "Трансфин-М" Тайчер осужден на 11 лет по делу о мошенничестве

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы назначил наказание в виде 11 лет колонии бизнесмену Алексею Тайчеру по делу о мошенничестве, сообщили в понедельник в суде.

"Тайчер признан виновным, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сообщили в суде.

Также ему назначен штраф 2 млн руб. и запрет на 2 года 10 месяцев занимать должности в коммерческих организациях.

Бизнесмен осужден по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как установлено судом и следствием, Тайчер совершил хищение денежных средств, не возвращенных по займу между "Трансфин-М" и компанией "Рейл Стрим". Ущерб по делу составил не менее 710 млн руб. и 272 млн руб. в виде неуплаченных процентов.

Бизнесмен вину не признал. Согласно его позиции, денежные средства были не похищены, а направлены на погашение обязательств "Трансфин-М".

В прошлом году Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ акций "Вектор Рейл" и ее дочерних структур, включая ж/д оператора "СГ-Транс". Ответчиками по иску выступил Тайчер, его бывший руководитель по работе в РЖД Салман Бабаев и другие лица. Генпрокуратура просила взыскать с ответчиков солидарно 30 млрд 101 млн рублей, обратив средства в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем.

Тайчер порядка 20 лет работает в железнодорожной отрасли. В 2005 году он был советником первого вице-президента ОАО "РЖД". В 2012 году в партнерстве с АФК "Система" приобрел ж/д оператора "СГ-транс". В 2015 году возглавил "Федеральную грузовую компанию". В 2019 году стал владельцем лизинговой компании ПАО "Трансфин-М", а также создал ж/д компанию "Атлант". В августе 2023 года Тайчер вышел из капитала "СГ-транса", а в феврале 2024 года продал 100% "Трансфин-М".