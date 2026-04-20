Выпускники школ белгородского приграничья получат аттестаты без сдачи экзаменов

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В приграничных районах Белгородской области выпускники школ смогут получить аттестаты без сдачи основного государственного экзамена и единого госэкзамена, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заместитель губернатора - министр образования Белгородской области Андрей Милёхин проинформировал, что в 2026 году, как и в предыдущие годы, в связи со сложившейся оперативной обстановкой на приграничных территориях по приказам Минпросвещения России у обучающихся 212 школ города Белгорода, Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского, Шебекинского округов сохраняется возможность получить аттестат без обязательной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

8 365 девятиклассников и 3068 выпускников 11-х классов смогут получить аттестат об основном общем и среднем общем образовании без сдачи государственных экзаменов - оценки в аттестате будут рассчитываться как среднее арифметическое оценок по четвертям.

У одиннадцатиклассников сохраняется право выбора - сдать ЕГЭ или поступить в вуз по результатам внутренних испытаний учебного заведения.

Минпросвещения ЕГЭ Андрей Милехин Белгородская область
