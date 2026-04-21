В Ростове-на-Дону четыре человека получили сроки до 20 лет по делу о поджогах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал виновными четырех фигурантов дела о попытке теракта на пункте контроля управления узла магистрального нефтепровода в Ростове-на-Дону и поджоге трансформаторной подстанции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Это Григор Мурадян из Ростовской области, Эльдар Кармеев и Рафаел Киракосян из Адыгее и Иван Оанча из ДНР.

"Мурадян осужден на 20 лет колонии по совокупности с приговором Азовского городского суда Ростовской области, Кармеев - на 15 лет колонии, Киракосян и Оанча - 13 лет колонии", - сказал собеседник агентства.

Они будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что Мурадян с декабря 2023 года по январь 2024 года согласился на предложение совершать поджоги объектов энергетической инфраструктуры за вознаграждение. Позже к нему присоединились Кармеев и Оанча. В декабре 2023 года ни изготовили зажигательную смесь и 28 декабря отправились на поджог трансформаторной подстанции. По прибытии Оанча остался в автомобиле и стал ожидать соучастников, Мурадян и Кармеев прошли к объекту, где Мурадян поджег подстанцию.

5 января 2024 года Мурадян и Кармеев предприняли попытку устроить поджог на пункте контроля управления узла магистрального нефтепровода в Ростове-на-Дону, но к месту прибыл дежурный вооруженный наряд охраны, нарушив их планы. 7 января 2024 года Мурадян и Киракосян подожгли еще одну трансформаторную подстанцию, сообщили в суде.

В зависимости от действий каждого они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК (теракт) и ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК (покушение на теракт).

Ростов-на-Дону Ростовская область Южный окружной военный суд
