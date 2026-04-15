В Чувашии 16-летнюю девочку обвинили в поджоге автомобиля полиции

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Чувашии 16-летняя девочка стала фигурантом уголовного дела о теракте из-за поджога полицейского автомобиля, сообщает СКР. Дело расследует Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте.

По версии следствия, в начале апреля фигурантка, "находясь под воздействием злоумышленников из сети интернет, убедивших ее через мессенджер Телеграм, что она помогает спецслужбам в поимке преступников", проникла на закрытую территорию стоянки служебного автотранспорта в одном из отделов транспортной полиции в Чебоксарах и с помощью горючей смеси подожгла служебный "УАЗ". Автомобиль получил серьезные повреждения.

Подозреваемую задержали на месте. Ей вменили пункт "в" части 2 статьи 205 УК (совершение теракта, повлекшего тяжкие последствия).

Обстоятельства совершения преступления устанавливаются.